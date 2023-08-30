وزير الخارجية السوري: “العراق لن يسمح بشن عدوان من اراضيه على سوريا”

وزير الخارجية السوري: “العراق لن يسمح بشن عدوان من اراضيه على سوريا”

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن العراق لن يسمح بشن عدوان من أراضيه على سوريا قائلا “نحن نشيد بهذا الموقف ونثق أنه لن يسمح لا للولايات المتحدة ولا لتحالفها المزعوم بالتأثير على العلاقات السورية العراقية”.

وأضاف المقداد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في دمشق مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن “هدف الحشود العسكرية الأمريكية على الحدود مع العراق هو الضغط على الدولة السورية للتراجع عن مواقفها وهو ما لم يتحقق، وأن الولايات المتحدة غير قادرة على تنفيذ تهديداتها وإن أرادت أن تنفذ ما نسمع به عبر الإعلام فستواجه بصمود سوريا التي صمدت في وجه الإرهاب والإجراءات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن والتي تمثل الوجه الآخر للإرهاب”.

من ناحيته، أكد عبد اللهيان “يجب على الولايات المتحدة أن تكف عن إيذاء شعوب المنطقة وننصح الجنود الأمريكيين بأن يعودوا من حيث أتوا. ونؤكد أنه ليس بمقدور أي طرف أن يقطع الطرق التي تربط دول المنطقة”.

وأضاف: “ناقشنا مواصلة محاربة الإرهاب والممارسات الأمريكية لإعادة تنظيم تلك الجماعات وتواجد القوات الأمريكية غير الشرعية على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، ونحن مستمرون بتقديم الدعم لسورية قيادة وجيشاً وشعباً حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها”.

وحول مساعي إيران وروسيا في إطار الرباعية لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا قال الوزير الايراني “إقامة علاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار واحترام سيادة سوريا تخلق مناخاً إيجابياً في المنطقة”.

وشدد الوزير الايراني على أهمية سوريا في المنطقة مشيرا إلى أنه “ليس بمقدور أي طرف أن يتجاهلها. ونحن سعداء بعودة العلاقات الطبيعية بينها وبين الدول العربية”.

وحول عودة العلاقات السورية التركية، أكد الوزير المقداد تمسك بلاده بمطالبها المتمثلة في “وجوب الانسحاب الكامل للقوات التركية من جميع الأراضي السورية لإعادة العلاقات معها إلى طبيعتها”.

وعقد عبد اللهيان اجتماعا مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس ووزير الخارجية والمغتربين السوري “حول العلاقات والاتفاقيات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك”. وأوضح وزير الخارجية الإيراني: “اتفقنا على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة الإيرانية السورية برئاسة نائب الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الوزراء السوري في طهران قريبا ونحن ملتزمون بدعم بعضنا البعض اقتصاديا”.