الأونروا تعلن حاجتها لأكثر من 15 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الصراع في مخيم عين الحلوة

الأونروا تعلن حاجتها لأكثر من 15 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الصراع في مخيم عين الحلوة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن سعيها للحصول على 15.5 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقالت (أونروا) في بيان اليوم الأربعاء إن الاشتباكات التي وقعت بين الجماعات الفلسطينية المسلحة في المخيم خلال الفترة من ال29 من يوليو الماضي والثالث من أغسطس الجاري “خلفت 13 قتيلا وأكثر من 60 جريحا”.

وأضافت أن هذه الاشتباكات ألحقت أضرارا بالمنازل وقد تم “احتلال جميع مدارس (أونروا) الثماني التي توفر التعليم لنحو 5900 طفل من قبل مسلحين”.

ولفتت مديرة شؤون (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس إلى أن المدارس الثماني “لن تكون متاحة” وإلى أنها “لا تزال غير آمنة ومحظورة على أطفال المدارس” مع استمرار المقاتلين في احتلالها.

وأوضح البيان أن “نداء” الوكالة الأممية لجمع المبلغ المذكور لحماية تعليم الطلاب وإعداد “مواقع مدرسية بديلة” خارج المخيم.

كما يشمل “النداء” الاستجابة لتقديم المساعدة المالية للاجئين الفلسطينيين المتضررين من النزاع وتوفير مساعدة مالية “طارئة لمرة واحدة” للعائلات التي فقدت منازلها وصيانة البنية التحتية العامة الحيوية.