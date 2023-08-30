سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد تفضل سموه برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي بالمملكة المتحدة

بحفظ الله ورعايته عاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة المتحدة الصديقة وذلك بعد تلبية سموه حفظه الله دعوة معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وتفضل سموه حفظه الله برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى ال 70 على تأسيسه.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.