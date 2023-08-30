سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد تفضل سموه برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي بالمملكة المتحدة

30 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بحفظ الله ورعايته عاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة المتحدة الصديقة وذلك بعد تلبية سموه حفظه الله دعوة معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وتفضل سموه حفظه الله برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى ال 70 على تأسيسه.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
30 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفير دولة الكويت لدى جمهورية الجبل الأسود يقدم أوراق اعتماده

30 أغسطس، 2023

سفير الكويت بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري التعاون الأمني بين البلدين

30 أغسطس، 2023

وزير الشؤون يؤكد دعم وتمكين المرأة الكويتية اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرين

30 أغسطس، 2023

السكنية: استدعاء 257 مواطناً مستحقاً للقسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله

30 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى