روبياليس يحاول تبرئة نفسه في “قضية القبلة” وقائدة منتخب ألمانيا تشن هجوما ضده

روبياليس يحاول تبرئة نفسه في “قضية القبلة” وقائدة منتخب ألمانيا تشن هجوما ضده

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذى تحيط به الانتقادات أرسل مقطع فيديو إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهدف إظهار أن اللاعبة جيني هيرموسو كانت تمزح بشأن القبلة التي منحها إياها عقب نهائي كأس العالم للسيدات.

وعرضت صحيفة “إل إسبانيول” الإلكترونية اليوم الأربعاء مقطع فيديو ذكرت أنه جرى تصويره في حافلة المنتخب الإسباني للسيدات عقب مباراة نهائي كأس العالم 2023 التي انتهت بالفوز على المنتخب الإنجليزي، وعقب قبلة روبياليس للاعبة هيرموسو خلال الاحتفالات قبل مراسم التتويج على الملعب.

وظهرت هيرموسو في مقطع الفيديو وهي تظهر صورة للحظة القبلة على هاتفها، إلى جانب صورة لحارس إسبانيا السابق إيكر كاسياس وهو يمنح قبلة للصحفية سارا كاربونيرو، زوجته الحالية، عقب فوز المنتخب الإسباني بلقب كاس العالم 2010 .

وتغنت اللاعبات بكلمتي “قبلة” و”الرئيس” خلال مرور روبياليس من بينهن في الحافلة.

ويتمسك روبياليس بأن القبلة كانت بالتراضي، وقد رفض الاستقالة رغم موجة الانتقادات الحادة التي وجهت له ومطالبة الكثيرين برحيله عن منصبه، في الوقت الذي قالت فيه هيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وفرض فيفا الإيقاف المؤقت على روبياليس وبدأ تحقيقات تأديبية، لكن يبدو أن روبياليس يحاول تبرئة نفسه عبر مقطع الفيديو الجديد.

وتجري المحكمة الإدارية الرياضية بإسبانيا تحقيقات أيضا بشأن تصرف روبياليس.

من جانبها، انتقدت ألكسندرا بوب، قائدة منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات، واقعة قبلة روبياليس، خلال عرض أحد الكتب الخاصة بها، اليوم الأربعاء، بمدينة هامبورج الألمانية.

ولم تنتقد بوب روبياليس فحسب، بل أيضا شنت هجوما ضد أولئك الذين دعموه عندما دافع عن نفسه خلال اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، وعلى الذين قللوا من شأن واقعة القبلة، الذين كان من بينهم أسطورة الكرة الألمانية كارل هاينز رومينيجه.

وصرحت بوب “نحن الآن في قرن مختلف حيث تشكل قضية المساواة أهمية كبيرة للغاية. من غير المفهوم والصادم بالنسبة لي أن شرائح من المجتمع لا تزال تفكر بهذه الطريقة”.

وأكدت بوب أيضا أنها كانت تفضل المزيد من الدعم لهيرموسو والمزيد من الانتقادات الموجهة إلى روبياليس من مجتمع كرة القدم الألماني.

وأوضحت بوب: “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يدلون بتصريحات من المناصب العليا، وفي الاتجاه الصحيح، كلما كان من الأهم إظهار أن ما حدث لجيني هيرموسو يجب ألا يحدث”.

وتابعت “في النهاية، نحن اللاعبات يتعين علينا أن يكون لدينا موقف واضح وهو أنه لا يمكن لأحد فعل هذا بنا، يجب أن نعامل باحترام. وفي تلك الواقعة لم يكن هناك أي تفاعل محترم بالتأكيد”.