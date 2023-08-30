سفير دولة الكويت لدى جمهورية الجبل الأسود فايز المطيري يقدم أوراق اعتماده

سفير دولة الكويت لدى جمهورية الجبل الأسود يقدم أوراق اعتماده

30 أغسطس، 2023
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قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية الجبل الأسود فايز المطيري أوراق اعتماده إلى الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في مدينة (سيتيني) العاصمة التاريخية لمملكة الجبل الأسود القديمة.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الجبل الأسود في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن السفير المطيري نقل خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى رئيس جمهورية الجبل الأسود وشعبها.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء التطرق إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين والسبل المتاحة لتطويرها وتعزيز التعاون في شتى المجالات حيث تم التعبير عن ارتياح البلدين لفتح خط طيران مباشر من مدينة الكويت إلى مدينة (تيفات) السياحية بالجبل الأسود عبر شركة (طيران الجزيرة) الكويتية كما تم التشديد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين في سبيل دفع عجلة العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الرئيس ميلاتوفيتش قدم من جانبه الدعوة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله لزيارة جمهورية الجبل الأسود كما أبدى رغبته لزيارة الكويت والالتقاء مع القيادة السياسية.

المصدر
كونا
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30 أغسطس، 2023
0 31 دقيقة واحدة

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