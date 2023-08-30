سفير الكويت بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري التعاون الأمني بين البلدين

سفير الكويت بالدوحة يبحث مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري التعاون الأمني بين البلدين

بحث سفير دولة الكويت بالدوحة خالد المطيري اليوم الأربعاء مع وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها.

وقال السفير المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع مع وزير الدولة للشؤون الداخلية بقطر تناول مناقشة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لاسيما فيما يخص مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أنه تم الإشادة خلال اللقاء بمشاركة الفرق الأمنية الكويتية في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي.

وأكد أن التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات الدولية المختلفة يعززان من نجاح أي احداث وبطولات دولية لاسيما وأن أي نجاح وتفوق لأي حدث يعتمد على التنسيق الأمني الناجح.