وزير الشؤون يؤكد دعم وتمكين المرأة الكويتية اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأربعاء على دعم وتمكين المرأة الكويتية اقتصاديا ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرين في عرض وتسويق منتاجتهم وتوفير جميع أوجه الرعاية لهم.

جاء ذلك في تصريح للوزير الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى افتتاحه معرض الأسر المنتجة (دكاكين 2) الذي تنظمه إدارة الرعاية الأسرية بقطاع التنمية الاجتماعية (بوتيك 33) بمشاركة عدد من الأسر الكويتية والأشخاص ذوي الإعاقة المنتجين بالمجتمع ويستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف الشيخ فراس الصباح أن ما شاهده من المبادرات المطروحة يبعث على التفاؤل لا سيما المهارة والدقة الملحوظة بالمنتجات المعروضة مشددا على تسخير جميع امكانات الوزارة لخدمة مثل هذه المشاريع الداعمة للأسر المنتجة.

من جهته أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المنتجة مثل توفير المواد الأولية لها وإقامة المعارض وأماكن تسويق المنتجات إضافة إلى توفير عدة ورش تدريبية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وذلك بهدف انتقال المنتفعات إلى المرحلة الإنتاجية.

وأوضح المطيري أن عدد الاسر المنتجة والمنتفعات المشاركين والمستفيدين 96 أسرة كاشفا عن افتتاح معرض آخر مماثل غدا الخميس بمنطقة (صباح الأحمد) السكنية وذلك ضمن المساعي لتغطية جميع محافظات البلاد.

من جهتها قالت مدير إدارة الرعاية الأسرية سارة الدوسري ل(كونا) إن المعرض يقع ضمن خطة الوزارة في دعم المنتفعين وتحويلهم من متلقين لمساعدات اجتماعية إلى أصحاب مشاريع.

وأوضحت الدوسري أنه يتم تدريب المنتفعات ومن ثم إقامة مثل هذه المعارض للأسر المنتجة لدعم منتجاتهم والتسويق لها مؤكدة حرص الادارة على تطوير مهارات وامكانيات المنتفعات المتمثلة بمشروع (من كسب يدي) وغيرها من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة.

من جانبه قال رئيس جمعية الحرف الكويتية القديمة سلمان بولند ل(كونا) إن مشاركة الجمعية تتمثل بعدة صناعات وحرف متنوعة منها صناعة السفن والبشوت والحلي إضافة إلى صناعة العطور والاكسسوارات وغيرها من المهارات اليدوية مبينا أن عددها تجاوز 13 موقعا للعرض.

وأثنى بولند على جهود (الشؤون) في إشراك الجمعية بمثل هذه المعارض كاشفا عن مذكرة تفاهم ستنفذ مع الوزارة في شهر اكتوبر ونوفمبر المقبلين بهدف تدريب منتسبات الإدارة التابعة للرعاية الاسرية.

من جهتها أكدت رئيسة رابطة (متلازمة داون) حصة البالول ل(كونا) أن المشاركة تعد فرصة لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة لاسيما مع توفير (الشؤون) لأماكن العرض وتسهيل سبل المشاركة.

ودعت البالول الى استمرار مثل هذه المعارض لما لها من أثر ملحوظ في تعزيز الثقة وتطوير مهارات ذوي الإعاقة موضحة أن إتاحة ثمانية أماكن للعرض مكن هذه الفئة من الالتقاء بالزوار والاستماع للدعم والتشجيع ما انعكس إيجابا عليهم.

وزير (الشؤون الاجتماعية) والرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين شيخة العبدالله في جولة بالمعرض

وزير (الشؤون الاجتماعية) يتفقد معرض (دكاكين2) بمشاركة عدد من الأسر المنتجة