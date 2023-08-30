السكنية: استدعاء 257 مواطناً مستحقاً للقسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة العاشرة من (N3) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 257 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ.03-09-2004، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس 31 اغسطس 2023، والأحد 03 سبتمبر و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 04 سبتمبر2023 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 06 سبتمبر 2023 .

وأضافت السكنية أن المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وبينت أن المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

رابط تحميل الأسماء: