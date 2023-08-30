سمو ولي العهد يغادر المملكة المتحدة بعد تفضل سموه برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي

بحفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم المملكة المتحدة الصديقة وذلك بعد تلبية سموه حفظه الله دعوة معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وتفضل سموه حفظه الله برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى ال 70 على تأسيسه.

وقد كان في وداع سموه حفظه الله الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد ماكليود وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى دولة الكويت بول مولفيني وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساءالمكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.