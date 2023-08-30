الصين: وفاة 4 أشخاص وفقدان 48 آخرين إثر أمطار غزيرة في مقاطعة سيتشوان

تأكدت وفاة 4 أشخاص وفقدان 48 آخرين بعد أن اجتاحت أمطار غزيرة يوم 21 أغسطس الجاري محافظة جينيانغ في ولاية ليانغشان في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وقال يوان قانغ، نائب مدير مديرية الأمن العام في المقاطعة، خلال مؤتمر صحفي، إن أمطارا غزيرة أثارت فيضانات مفاجئة في موقع لبناء طريق سريع. وتم احتجاز 5 أشخاص من شركة البناء وشركة لخدمات الأيدي العاملة يوم الاثنين الماضي، حيث وجهت اتهامات لهم بأنهم لم يبلغوا عن الحادث أو قدموا معلومات كاذبة عن الحادث عمدا.

وأكدت تحقيقات الشرطة أن 201 شخص كانوا في موقع البناء عندما وقعت الكارثة ونجا 149 منهم من الخطر.

وتواصل الشرطة تحقيقها في الحادث، فيما تجري جهود البحث عن المفقودين حاليا.

وفي وقت مبكر من صباح 21 أغسطس الجاري، ضربت فيضانات مفاجئة جينيانغ بسبب أمطار غزيرة انهمرت خلال فترة قصيرة. وجرفت الفيضانات المنازل المؤقتة للعمال في موقع معالجة قضبان الصلب لمجموعة “شوداو” التي كانت تقوم بمشروع بناء الطريق السريع عند الروافد السفلى لنهر لوقاولين، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وشارك أكثر من ألفي شخص في عمليات البحث والإنقاذ. وتم انتشال جثث الضحايا الأربع خلال الفترة ما بين يومي 23 و27 أغسطس الجاري.

واكتشفت تحقيقات الشرطة أن الأشخاص المسؤولين عن سلامة المشروع وأولئك الذين كانوا في الدوام يوم 21 أغسطس الجاري تجاهلوا تحذيرات العواصف المطيرة وإنذارات الإجلاء التي أصدرتها الهيئات المحلية للوقاية من الفيضانات وإدارة الطوارئ.

ولم يتم اتخاذ تدابير لإجلاء العمال من الموقع قبل وقوع الحادث.