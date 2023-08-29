سفارة الكويت في الولايات المتحدة

سفارة الكويت لدى أمريكا تسترعي انتباه المواطنين للحيطة من العاصفة إيداليا

30 أغسطس، 2023
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قالت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية انها “تسترعي انتباه المواطنين الكويتيين الموجودين في جنوب شرق الولايات المتحدة لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع العاصفة الاستوائية (إيداليا) المتوقعة خلال منتصف هذا الأسبوع”.

واضافت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أنه في الوقت الذي تتمنى فيه للجميع السلامة فإنها تؤكد ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية.

كما طلبت السفارة من المواطنين الكرام التواصل معها ومع القنصليات العامة لدولة الكويت في نيويورك ولوس أنجلوس عند الضرورة على هواتف الطوارئ المخصصة لذلك وهي:

  • السفارة في واشنطن: 12022620758 +
  • القنصلية العامة في لوس أنجلوس: 13102793644 +
  • القنصلية العامة في نيويورك: 19172426688 +
المصدر
كونا
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30 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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