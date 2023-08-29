ثنائية رونالدو تقود النصر لفوز كبير على الشباب في الدوري السعودي

ثنائية رونالدو تقود النصر لفوز كبير على الشباب في الدوري السعودي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الشباب 4/صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز الأهلي على الطائي 2/صفر والتعاون على الأخدود 1/صفر وتعادل الخليج مع الحزم 1/1، وضمك مع الفتح 2/2.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 13 من ركلة جزاء قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ركلة جزاء ثانية.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أهدر عبد الرحمن غريب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 63 قبل أن يسجل سلطان الغنام الهدف الرابع في الدقيقة .80

واضطر الشباب للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد إيفر بانيجا.

ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، واصل الأهلي انتصاراته بفوزه على الطائي بهدفين نظيفين أحرزهما الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقتين 39 و59.

وشهدت المباراة طرد ألفا سيميدو لاعب الطائي في الدقيقة 35.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف اتحاد جدة المتصدر، وتوقف رصيد الطائي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد، تعادل الخليج مع الحزم 1/1.

وتقدم الخليج بهدف أحرزه فابيو مارتينز في الدقيقة 22 ، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75، وتعادل الحزم عن طريق فينا في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع الخليج رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام الحزم الذي رفع رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.

ارتقى فريق التعاون للمركز الرابع في دوري روشن السعودي لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على مضيفه الأخدود 1 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة.

واهدر البرازيلي ماتيوس دوس سانتوس ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة الثامنة لكنه عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى عشر نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن الهلال الوصيف والأهلي صاحب المركز الثالث وظل الأخدود في المركز الأخير بنقطة واحدة.