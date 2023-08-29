الإماراتي سلطان النيادي يعود للأرض 3 سبتمبر بعد 6 شهور في الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بدبي اليوم الثلاثاء، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيعود إلى الأرض قادما من على متن محطة الفضاء الدولية يوم 3 أيلول/سبتمبر المقبل، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، والتي امتدت لـ 6 أشهر.

وسيغادر النيادي محطة الفضاء الدولية رفقة رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرج، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، على متن المركبة الفضائية دراجون يوم 2 أيلول/سبتمبر، على أن يهبط الفريق، مرتديا بدلات الضغط الخاصة، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك يوم 3 أيلول/سبتمبر.

وتم إطلاق مهمة النيادي، يوم 3 آذار/مارس الماضي، على متن المركبة الفضائية دراجون، والتي حملت على متنها سلطان النيادي ورائدي فضاء وكالة ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرج، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف.

وخلال هذه المهمة التي امتدت لـ 6 أشهر، شارك سلطان النيادي في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.