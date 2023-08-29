فلاشينغ ميدوز: جابر “المنهكة” بصعوبة الى الدور الثاني ومدفيديف دون معاناة

نجحت “المحاربة” التونسية أنس جابر المصنفة خامسة ووصيفة بطلة العام الماضي بفضل خبرتها في التغلب على معاناتها البدنية من أجل بلوغ الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز، بفوزها الصعب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 7-5 و7-6 (7-4) الثلاثاء في الدور الأول.

ولم تظهر جابر التي احتفلت الإثنين بعيد ميلادها الـ29، بمستواها المعهود وتمكنت من الصمود منذ منتصف المجموعة الاولى التي استهلها بقوة وتقدمت خلالها 4-1 قبل أن تبدو منهارة بدنيا ومتعبة حيث خسرت نقاطا عدة مكنت الكولومبية من العودة في النتيجة وادراك التعادل بل حتى التقدم لكن دون ان تنهي المجموعة في صالحها.

وتابعت جابر التي طلبت تدخلا طبيا عقب الشوط التاسع تم خلاله قياس نبضات قلبها وضغطها، المواجهة بخبرتها ونجحت في الخروج بالمباراة الى بر الامان والتأهل الى الدور الثاني للمرة السادسة في ثماني مشاركات في البطولة الاميركية.

“لم أكن في قمة مستواي”

وهو الفوز الثاني لجابر على أوسوريو في مواجهتين حتى الآن بينهما بعد الأول في فلاشينغ ميدوز بالذات عام 2021 عندما تغلبت على الكولومبية بسهولة 6-0 و6-1 في الدور الثاني.

وقالت جابر “لم تكن المباراة سهلة حاولت أن أقاتل وادفع بنفسي للظهور بشكل جيد وانتظر ما ستؤول إليه نتيجة المباراة. قدمت مباراة جيدة ولم أكن في قمة مستواي اليوم، حاولت اللعب وإنهاء المباراة بأقل مجهود ولكن لم يكن من السهل اللعب امامها (أوسوريو) لأنها أرغمتني على الركض في وقت كنت منهارة بدنيا”.

وأضافت “أنا سعيدة بالفوز اليوم وبجهازي التدريبي الذي حثني على مواصلة اللعب والقتال من أجل تحقيق الفوز”.

ولم تنس جابر شكر الجماهير التي “حفَّزتني على مواصلة اللعب والفوز بالمباراة”، وقالت مازحة عقب احتفال المشجعين بعيد ميلادها “أعتقد أنني تقدمت في العمر لذلك لم ألعب بشكل جيد”.

وضربت جابر بقوة في المجموعة الاولى وكسرت ارسال الكولومبية مبكرا وتحديدا في الشوط الاول وتقدمت 1-0 ثم فعلتها للمرة الثانية في الشوط الخامس وتقدمت 4-1، لكن أوسوريو ردت التحية مباشرة مقلصة الفارق الى 2-4 ثم 3-4 قبل أن تكسر ارسال التونسية للمرة الثانية في الشوط الثامن مدركة التعادل 4-4.

وتقدمت أوسوريو للمرة الاولى في المباراة بكسبها الشوط التاسع 5-4.

وتدخل طبيب البطولة بطلب من التونسية التي بدت منهارة بدنيا وكانت ترد الكرات بصعوبة ما سمح للكولومبية في العودة في النتيجة والتقدم.

وعادت جابر لمواصلة اللعب وكسبت الشوط العاشر مدركة التعادل 5-5 قبل ان تكسر إرسال الكولومبية في الحادي عشر واستعادت التقدم 6-5 ثم حسمتها في صالحها 7-5.

وتابعت جابر تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت ارسال اوسوريو في الشوط الاول وتقدمت 1-0، لكن الاخيرة ردت التحية في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 3-1.

ونجحت جابر في رد التحية في الشوطين الخامس والسابع في طريقها الى كسب أربعة أشواط متتالية وتقدمت 5-3.

وسنجت لجابر فرصة لحسم المباراة في صالحها في الشوط التاسع عندما كانت متقدمة 40-30 على ارسال الكولومبية حيث انقذت الاخيرة الموقف، لكن التونسية حصلت على فرصة ثانية أهدرتها أيضا فتقلص الفارق الى 4-5.

ونجحت أوسوريو في كسر إرسال جابر في الشوط العاشر مدركة التعادل 5-5.

واستعادت جابر التقدم بكسر ارسال الكولومبية في الشوط الحادي عشر 6-5 لكنها خسرت ارسالها في الشوط الثاني عشر مانحة التعادل لاسوريو 6-6 وبالتالي احتكمتا الى شوط فاصل حسمته التونسية في صالحها 7-4، وبالتالي المجموعة 7-6 والمباراة في 121 دقيقة.

وتلتقي جابر في الدور الثاني مع التشيكية ليندا نوسكوفا.

وكانت جابر خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيغا شفيونتيك 2-6 و6-7 (5-7).

تأهل سهل لمدفيديف

ولدى الرجال، بلغ الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالميا الدور الثاني بفوز سهل على المجري أتيلا بالاش 6-1 و6-1 و6-0 في 74 دقيقة.

ولم يجد بطل فلاشينغ ميدوز عام 2021 على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أي صعوبة في التخلص من عقبة بالاش وكسر ارساله مبكرا في الشوط الاول للمجموعة الاولى ثم فعلها في الشوطين الخامس والسابع قبل أن ينهيها في صالحه 6-1.

وكسر الروسي ارسال المجري في الاشواط الاول والخامس والسابع للثانية التي كسبها 6-1 ايضا قبل ان يحسم الثالثة نظيفة 6-0 في طريقه لكسب 10 اشواط متتالية.

ويعتبر مدفيديف البالغ من العمر 27 عاما من القلائل المرشحين لحرمان البطولة الاميركية من مواجهة بين ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس في المباراة النهائية.

ويتواجد الروسي الذي سيلاقي احد الاستراليين ماكس بورسيل وكريستوفر أوكونيل في الدور الثاني، في النصف الاول من جدول البطولة الى جانب ألكاراس الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه لاحقا بمواجهة الالماني دومينيك كويبفر.

وبلغ الدور ذاته الالماني ألكسندر زفيريف الثاني عشر بفوزه على الاسترالي ألكسندر فوكيتش 6-4 و6-4 و6-4.