دولة الكويت والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية

بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة تم في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن ظهر اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

ووقع الاتفاقية عن حكومة دولة الكويت معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد حمد البراك وعن حكومة المملكة المتحدة وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون.

حضر توقيع الاتفاقية معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر محمد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي.