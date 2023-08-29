سمو ولي العهد يقوم بزيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة في لندن

قام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ظهر اليوم بزيارة إلى معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

من جانبه عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا على متانة العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 100 عام بين البلدين الصديقين كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات المميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة في المجالات كافة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين والبلدين الصديقين كما تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وساد الاجتماع جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة في مشهد جسد تطلع الجانبين لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

وقد رافق سموه حفظه الله باللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.