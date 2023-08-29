قوة الإطفاء تخمد الحريق

الإطفاء: حريق يتسبب بحالات إختناق لسكان عمارة في منطقة المهبولة

29 أغسطس، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر اليوم الثلاثاء يفيد بإندلاع حريق عماره مكونه من 10 أدوار بمنطقة المهبولة.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مركزي المنقف والفحيحيل إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق بشقة بالدور الثالث ويوجد أشخاص محتجزين وعلى الفور تم إنقاذ الأشخاص المحتجزين وإخلاء العمارة من جميع السكان والسيطره على الحريق وإخماده.

وقد أسفر الحريق عن عدد من حالات الإختناق لأشخاص من سكان العماره وتم تسليمهم للطوارئ الطبية.

المصدر
قوة الإطفاء
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29 أغسطس، 2023
0 37 أقل من دقيقة

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