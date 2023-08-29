“الشؤون” تشارك بالاجتماع الخليجي التاسع لوكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية عبر الاتصال المرئي

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية اليوم الثلاثاء بالاجتماع التاسع لوكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشيخ راشد الشامسي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 12 بندا من بينها البند السادس الذي تقدمت به الكويت وهو مقترح خاص يتعلق بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي لاقى ترحيبا من جميع الأعضاء المشاركين بالاجتماع.

وأضافت أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال ليتم رفعها إلى وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم المقبلة.

وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري وحضره الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة مريم العازمي والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي ومدير إدارة العلاقات الخارجية نادية الكوت ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هنادي المبيليش وعدد من كبار مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية.