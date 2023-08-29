فارس العتيبي يقترح تحويل مراجعة الكويتيين ساكني أبرق خيطان وخيطان الجديدة إلى مستشفى جابر

فارس العتيبي يقترح تحويل مراجعة الكويتيين ساكني أبرق خيطان وخيطان الجديدة إلى مستشفى جابر

أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بتحويل مراجعة الكويتيين ساكني أبرق خيطان وخيطان الجديدة إلى مستشفى جابر بدلاً من مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظـراً لما يعانيه المواطنين الكويتيين ساكني منطقة أبرق خيطان وخيطان الجديدة من الازدحام الشديد في مراجعة مستشفى الفروانية ومستشفى الصباح على مدار اليوم , ولتفادي الازدحام الناتج عن كثرة المراجعين من المواطنين والمقيمين , ونظراً لما يتميز بـه موقع مستشفى جابر بمنطقة جنوب السرة وقربـه من منطقة خيطان .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

” تحويل مراجعة المواطنين الكويتيين ساكني منطقة أبرق خيطان وخيطان الجديدة لمستشفى جابر بمنطقة جنوب السرة بدلاً من مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية” .