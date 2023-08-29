النائب فارس العتيبي

فارس العتيبي يقترح تحويل مراجعة الكويتيين ساكني أبرق خيطان وخيطان الجديدة إلى مستشفى جابر

29 أغسطس، 2023
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أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بتحويل مراجعة الكويتيين ساكني أبرق خيطان وخيطان الجديدة إلى مستشفى جابر بدلاً من مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

نظـراً لما يعانيه المواطنين الكويتيين ساكني منطقة أبرق خيطان وخيطان الجديدة من الازدحام الشديد في مراجعة مستشفى الفروانية ومستشفى الصباح على مدار اليوم , ولتفادي الازدحام الناتج عن كثرة المراجعين من المواطنين والمقيمين , ونظراً لما يتميز بـه موقع مستشفى جابر بمنطقة جنوب السرة وقربـه من منطقة خيطان .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

” تحويل مراجعة المواطنين الكويتيين ساكني منطقة أبرق خيطان وخيطان الجديدة لمستشفى جابر بمنطقة جنوب السرة بدلاً من مستشفى الصباح ومستشفى الفروانية” .

المصدر
الدستور
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29 أغسطس، 2023
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