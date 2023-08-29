عبدالله الأنبعي يقترح استمرار العمل في مستوصف القيروان 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

أعلن النائب عبدالله تركي الأنبعي عن تقديمه اقتراحا برغبة باستمرار العمل في مستوصف القيروان (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تزويد المستوصف بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المنطقة.

وجاء في نص الاقتراح انه نظراً لما يعانيه سكان منطقة القيروان من إغلاق المستوصف يومياً مساءً، مما يؤدي إلى تكبد المرضى عناء الذهاب إلى مستوصفات مناطق أخرى، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” استمرار العمل في مستوصف القيروان (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تزويد المستوصف بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المنطقة “.