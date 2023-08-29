النائب عبدالله تركي الأنبعي

عبدالله الأنبعي يقترح استمرار العمل في مستوصف القيروان 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

29 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلن النائب عبدالله تركي الأنبعي عن تقديمه اقتراحا برغبة باستمرار العمل في مستوصف القيروان (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تزويد المستوصف بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المنطقة.

وجاء في نص الاقتراح انه نظراً لما يعانيه سكان منطقة القيروان من إغلاق المستوصف يومياً مساءً، مما يؤدي إلى تكبد المرضى عناء الذهاب إلى مستوصفات مناطق أخرى، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” استمرار العمل في مستوصف القيروان (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تزويد المستوصف بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة لخدمة سكان هذه المنطقة “.

المصدر
الدستور
الوسوم
29 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مهلهل المضف: قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين القياديين لم تلتزم معايير الكفاءة وتتعدى على حقوق المستحقين

28 أغسطس، 2023

خالد الطمار يقترح حصول طلاب التعليم الديني على مقاعد بالبعثات الخارجية أسوة بخريجي الثانوية العامة

28 أغسطس، 2023

سعد الخنفور يسأل وزيري الأشغال والكهرباء عن عوائق استكمال البنية التحتية والخدمات في مدينة المطلاع

27 أغسطس، 2023

5 نواب يقترحون إدراج المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد ضمن اعتمادات وزارة الدفاع وإخضاعها للجهات الرقابية

27 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى