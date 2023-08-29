بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7020 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة.

وتم تداول 10ر106 مليون سهم عبر 8494 صفقة نقدية بقيمة 26 مليون دينار (نحو 3ر79 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5640 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 4ر42 مليون سهم عبر 2811 صفقة نقدية بقيمة 15ر7 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 84ر7733 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 6ر63 مليون سهم عبر 5683 صفقة بقيمة 8ر18 مليون دينار (نحو 3ر57 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5576 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 3ر30 مليون سهم عبر 2140 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 مليون دينار (نحو 9ر18 مليون دولار).

وكانت شركات (المساكن) و(عمار) و(عربي قابضة) و(ارجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(عربي قابضة) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(تنظيف) و(امتيازات) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.