نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري

عيسى الكندري: تعيين القياديين يخضع لآلية وشروط وقواعد وإجراءات وفقا للمراسيم والقرارات المنظمة

29 أغسطس، 2023
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قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري أن تعيين القياديين في الدولة يخضع لآلية وشروط وقواعد وإجراءات وفقا للمراسيم والقرارات المنظمة بدءً من ترشيح المستوفين للشروط من حيث التأهيل ومدة الخبرة والإشتراطات اللازمة وأخذ الموافقة المبدئية لمجلس الخدمة المدنية لشغل الوظيفة القيادية مرورا بخضوع المرشح للإختبار سواء عن طريق إحدى الجامعات التي تجري الاختبارات المعتمدة للسمات الشخصية وفقاً للمعايير الدولية. وكذلك أمام لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الخدمة المدنية يتم تقييم المرشح من خلالها وفقا لمعايير وعناصر محددة إنتهاءاً برفع الأمر للسلطة المختصة تمهيداً لإستصدار مرسوم التعيين.

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29 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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