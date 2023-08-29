فيفا يرفع الايقاف عن سريلانكا بعد تعهد بالانتخابات

فيفا يرفع الايقاف عن سريلانكا بعد تعهد بالانتخابات

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الايقاف عن سريلانكا، بعد تلقيه تعهدات بعدم حصول تدخل سياسي في عمل الاتحاد المحلي، بحسب ما قال الأخير الثلاثاء.

وقال الاتحاد السريلانكي انه تلقى رسالة من فيفا تزيل الحظر المفروض منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

واشار فيفا في رسالته إلى انه أحيط علماً بالجهود لاجراء انتخابات جديدة الشهر المقبل وضمانات من وزارة الرياضة بالسماح للاتحاد بالعمل دون تدخل حكومي.

وقال مجلس إدارة الاتحاد المحلي “سيتابع فيفا والاتحاد الآسيوي مراقبة الوضع حتى الانتخابات في 29 أيلول/سبتمبر 2023”.

ويحتل المنتخب السريلانكي المركز 204 في التصنيف العالمي ولم يتأهل في تاريخه إلى نهائيات كاس العالم.

كما أوقف الاتحاد الدولي للروغبي سريلانكا في أيار/مايو، بعد تدخل سياسي مزعوم في إدارة اللعبة.