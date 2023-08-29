“مكتب الشهيد” يوقع بروتوكول تعاون مع العلاقات العامة الكويتية لتبادل الخبرات المهنية

وقع مكتب الشهيد اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع جمعية العلاقات العامة الكويتية بهدف نشر التوعية المجتمعية عن أنشطة المكتب وانجازاته وتبادل الخبرات المهنية مع الجمعية وتنمية مهارات موظفي العلاقات العامة.

وقال المدير العام للمكتب صلاح العوفان في بيان صحفي صادر عن المكتب إن التميز في برنامج العلاقات العامة يجعل التواصل مع الجمهور لا سيما أسر الشهداء “أفضل وأكثر فعالية”.

وأوضح أن هذا التعاون يجب أن يكون عبر قنوات مميزة وموثقة لاسيما في فعاليات المكتب الموسمية وفي مناسبات الأعياد الوطنية موضحا أن أهمية التعاون بين المكتب والجهات الرسمية من جهة وجمعيات النفع العام من جهة أخرى تظهر من خلال تبادل الخبرات والتنوع في التعامل مع تلك الجهات.

وحول إمكانية التعاون مع جمعيات نفع عام أخرى في دولة الكويت قال العوفان إن هذه الجمعيات تمثل خبرات جهات رسمية “ونحن مهتمون بأن يكون لنا خبرات خاصة وأن نستفيد من خبرات تلك الجهات وتحويلها عمليا إلى أرض الواقع في رفع أداء موظفينا”.

وأضاف بقوله “اننا نطمح لأن يكون عملنا متميزا في أداء مهمتنا الأساسية وهي تخليد الشهداء ورعاية أسرهم بأفضل صور التخليد والرعاية من خلال التعاون مع جمعيات النفع العام”.

من جهته قال رئيس الجمعية جمال النصر الله وفق البيان إن دور الجمعية في هذا البروتوكول يظهر من خلال التعامل التخصصي في دور العلاقات العامة مشيرا إلى أن التعاون مع مكتب الشهيد جاء من أجل المساهمة بتطوير دور العلاقات العامة في توعية المجتمع بدور المكتب في تكريم الشهداء ورعاية أسرهم.

وأضاف النصر الله أن الجمعية تقدم دورات متخصصة في العلاقات العامة والاستشارات لدراسة توجهات المجتمع ورد فعله تجاه كثير من الأمور.

وأوضح أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع مكتب الشهيد ليس الأول الذي يتم توقيعه مع مؤسسات في الدولة سواء في القطاعين الحكومي والخاص أو مع جمعيات النفع العام.