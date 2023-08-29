من مكان الحادث

الإطفاء: وفاة شخص في حادث سقوط كبينة مصعد في منزل قيد الإنشاء في منطقة القادسية

29 أغسطس، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح يوم الثلاثاء عن سقوط كبينة مصعد في منزل قيد الإنشاء من الدور الأول إلى حفرة المصعد بالسرداب في منطقة القادسية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مراكز الشهيد و البحث والإنقاذ إلى موقع البلاغ.

حيث باشرت الفرق عند الوصول بإستخدام معدات الإنقاذ وتم رفع كبينة المصعد و أسفر الحادث عن وفاة شخص وتم تسليم الموقع إلى جهات الإختصاص.

المصدر
قوة الإطفاء
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29 أغسطس، 2023
0 59 أقل من دقيقة

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