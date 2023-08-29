عمدة الحي المالي لمدينة لندن يرحب بزيارة سمو ولي العهد الى المملكة المتحدة

رحب عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز اليوم الثلاثاء بزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله الى المملكة المتحدة تزامنا مع احتفال (مكتب الاستثمار الكويتي) في لندن بالذكرى ال70 لتأسيسه.

وقال اللورد ليونز في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “الروابط القوية بين بلدينا لا تزال تسير قدما نحو مزيد من المتانة كما يتضح هذا من خلال الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن”.

وأكد بهذه المناسبة ان (مكتب الاستثمار الكويتي) يستثمر عبر فرعه في العاصمة البريطانية في مختلف القطاعات معتبرا ان الالتزام طويل الأمد من الجانب الكويتي تجاه المملكة المتحدة يظهر مدى قوة جاذبية لندن للمستثمرين العالميين ومكانها الفريد بين الاسواق الاقتصادية العالمية.

وأعرب اللورد ليونز عن تطلعه الكبير لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت ولاسيما خلال زيارته المرتقبة الى البلاد في اكتوبر المقبل.