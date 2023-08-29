مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران بالسعودية

إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة من عيب خلقي في الرأس بالسعودية

29 أغسطس، 2023
0 19 دقيقة واحدة

تمكن أطباء الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران، من إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة من عيب خلقي في الرأس بإجراء عملية جراحية استغرقت 5 ساعات تكللت -ولله الحمد بالنجاح- .

وأوضحت صحة نجران, أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بسبب وجود بروز خلف جمجمة الرأس، وتم إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة حيث شخصت الحالة بمرض القيلة الدماغية “encehalocele ” وهو بروز ورمي يظهر من الدماغ غالبًا في الجزء الخلفي من الجمجمة، وذلك بسبب عدم انغلاق الأنبوب العصبي لدى المصابين عند الأسبوع الرابع من الحمل مما تسبب بهذا العيب الخلقي.

وبيّن الفريق المعالج للحالة أنه تقرر إجراء تدخل جراحي عن طريق عمل فتح لتلك الكتلة، والتعامل مع الأنسجة العصبية، والأوعية الدموية، واسترجاع الأنسجة الحساسة إلى وضعها، واستئصال الكتلة الزائدة، وإعادة ترميم الأنسجة السحائية للمخ، ليتم بعدها نقل الطفلة إلى قسم العناية المشددة لتتلقى الخدمة الطبية بإشراف الفريق الطبي والتمريضي لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى بإذن الله.

المصدر
وكالات
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29 أغسطس، 2023
0 19 دقيقة واحدة

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