افتتاح فيلم “شيابني هني” بحضور كوكبة من نجوم السينما الكويتية والعالمية

وسط حضور لافت لنجوم السينما الكويتية والعالمية وحشد لشخصيات وقيادات ثقافية وفنية وإعلامية ،أقيم مساء اليوم البساط الاحمر لحفل افتتاح الفيلم الكويتي الروائي الجديد – شيابني هني – للمخرج الكويتي د . زياد الحسيني في مركز جابر الأحمد الثقافي .

وفي تصريح خاص بهذة المناسبة قالت الشيخة عهود سالم العلي الصباح رئيسة مجلس ادارة منصة ( فو ) : برافو برافو كبيرة نقولها لشباب الكويت المبدع .. لقد ادينا رسالتنا في دعم الشباب من خلال منصة ( فو ) الداعمة للشباب الكويتي . وكل ما يمكن ان اقوله وباختصار شديد ( شيابني هني ) فيلم كويتي متميز يمثل نقلة كبيرة في مسيرة وصناعة السينما الكويتية بالاضافة للقضايا التى يتعرض لها في اطار من المغامرات والحرفية السينمائية الهوليوودية .. واكرر .. برافو لفيلم ( شيابني هني ) وفريقة الرائع ..وعساكم على القوة.. كما سعدت بهذا الحضور الكريم والتنظيم الرائع الذي يليق بالمستوى الدولي الذى تحتله دولة الكويت وعلي كافة المجالات والاصعدة .

بدوره قال الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب مساعد الزامل : فيلم – شبابني هني – للمخرج المتميز زياد الحسيني يمثل نقله ايجابية في مسيرة السينما الكويتية بل انه يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ السينما الكويتية عبر تلك الفكرة والمضامين الجريئة التى طرحها وايضا هذة الكوكبة المتميزة من نجوم السينما الكويتية والهوليووية الذين ساهموا في اثراء هذة التجربة السينمائية التى يمكن التاكيد بانها خطوة في فضاء العالمية . ونحن في المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب نقدم كل الدعم والاسناد لمثل هذة التجرب الفنية والسينمائية مشيرين الى انه يتم حاليا لمجموعة من المناسبات والتظاهرات السينمائية التى ستشدها الكويت في الفترة القصيرة المقبلة .

فيما قال المخرج د . زياد الحسيني : اشعر في هذة اللحظات التى لطالما انتظرتها بالفخر والاعتزاز وانا اشاهد نتيجة جهد دام لقرابة عشرة أعوام من الكتابة والتصوير والانتاج والانتقال بين الكويت والمكسيك . وسعادتي اكبر بردود الافعال الايجابية التى حصدها الفيلم سواء عند عرض الفيلم في مهرجان – البحر الاحمر – وفوزه بجائزة الجمهور او عند عرضه اليوم وهي ردود افعال تحفزنا لمزيد من الاستمرارية والعمل من اجل خدمة السينما الكويتية بمواصفاتها العالمية التى ستكون سفيرتنا الى العالم . كما اشدد بان فيلم – شيابني هني – هو حصاد تعاون كبير لكثير من الاسماء من فنانين وفنيين وشركاء وداعمين بالاضافة الى كافة القطاعات التى ساهمت بدعم هذة التجربة التى نريدها ان تكون بمثابة السفير الحقيقي للسينما الكويتية في المهرجانات والمحافل الفنية الدولية .

من جانبة قال النجم الاميركي رون بيرلمان الذى وصل خصيصا فجر اليوم للمشاركة في هذة الاحتفالية : انا سعيد لان اكون في الكويت وبين شعبها المضياف والذواق والعاشق الحقيقي لصناعة الفن السابع . وعلاقتي بالمخرج الصديق زياد الحسيني تعود لسنوات طويلة سعدت خلالها بالعمل والتعاون المشترك بالاضافة لعرض العمل في مهرجان البحر الاحمر والفوز الكبير الذى حققه . بالاضافة لتعاوني مع هذة المجموعة الرائعة من الفنانيين والفنيين والمنتجين وقد أن الاوان لان تمضي مسيرة صناعة السينما في الكويت لتحلق الى فضاء العالمية .وسوف اغادر من الكويت الى الرياض حيث سيتم افتتاح عروض الفيلم في المملكة العربية السعودية . ومنها اعود الى لوس انجلوس للالتزام بمواعيد تصوير لاعمال سينمائية جديدة .

وقال النجم حمد العماني : فيلم – شيابني هني – من التجارب الفنية التى اعتز بها وافتحر وتمثل مرحلة هامة من مسيرتي الفنية خصوصا لانها تفتح الباب على مصراعية لتعاونيات فنية جديدة في الاطار السينمائي الاحترافي .. وسعيد برود الافعال التى يحصدها العمل والشخصية التى قدمتها . وايضا التعاون الفني المثمر بالمخرج الفنان زياد الحسيني.

كما قال النجم يعقوب عبدالله : تجربة وشخصية جديدة بكل ما تعني الكلمة من ابعاد ومضامين وتم انجازه بمواصفات فنية عالية الجودة وفريق عمل دولي ساهم في انجاز التجربة بشكل فني رفيع افتخر به واعتز .. وابارك لفريق العمل بقيادة المخرج الصديق زياد الحسيني على النجاحات والجوائز التى يحصدها الفيلم الذي سيجد طريقة الى عشاق السينما في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي العربية .

بدورها قالت النجمة روان المهدي : سعادتي كبيرة بالعمل مع مخرج بمكانة وقيمة المخرج الفنان زياد الحسيني الذى قدم تجربة سينمائية عالية الجودة وبمواصفات فنية ترسخ بصمته وتؤكد على اسلوبه وتدعم مسيرته الفنية حيث نترقب في قادم الايام المزيد من التجارب السينمائية الهامة مع هذا الفريق الرائع من الفنانيين والفنيين والمنتجين . واوجه الدعوة للجمهور الحبيب في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حيث ستنطلق عروض الفيلم بالمتابعة والاستمتاع .

اما النجم فيصل العميري فقال : تجربة سينمائية جديدة تجعلنا نتفاءل بمستقبل صناعة السينما في الكويت والمنطقة . قياسا بالمواصفات الفنية العالية التى انجز بها العمل والذى استغرق انجازة اكثر من ثلاثة اعوام . كما اهنئ فريق العمل اعتبارا من المخرج والفنانين والفنيين والمنتجين بالجائزة التى حصدها العمل خلال مهرجان البحر الاحمر وهي – جائزة الجمهور – .

من جهته قال المنتج عبدالعزيز الياقوت : اشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة في تحقيق هذة التجربة الانتاجية التى كانت حلما واصبحت حقيقة نري حصادها الايجابي اليوم من خلال حفل افتتاح عروض الفيلم هنا في الكويت ومن قبلها خلال المشاركة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي حيث فاز الفيلم بجائزة الجمهور وهو بلا ادني شك انجاز اضافي للفيلم ولرصيد السينما الكويتية الجديدة . ونشير هنا الى ان الفيلم سيجد طريقة الى صالات العرض في المملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع الجاري .

من جانبه قال المنتج مشاري المطوع : فيلم – شيابني هني – واحد من التجارب الانتاجية التى افتخر بالمشاركة في انتاجها خلال رحلتي الانتاجية بين هوليوود والكويت . وسعادتي اكبر بتقديم انتاج يليق باسم الكويت ويقدم اضافة حقيقية لرصيد السينما الكويتية والخليجية للانطلاق بعيدا لتقديم المبدع السينمائي الكويتي في تعاون فني بقيادة المخرج المتميز د . زياد الحسيني الذى يشكل فريق رائع يجمع عدد متميز من الكوادر المبدعة من الكويت وهوليوود وبوليوود بالاضافة لفريق عالمي من التقنيين والفنيين الذين كانوا وراء هذا المنجز السينمائي الذى نفتخر به ونعتز .