مانشيني يحدد “الفوز بكأس آسيا” هدفاً له مع منتخب السعودية

حدد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني “الفوز بكأس آسيا” هدفاً له مع المنتخب السعودي، نافياً مجدداً أن يكون استلامه مهمة تدريب “الأخضر” سبباً لتركه منتخب بلاده لأن المفاوضات مع الاتحاد السعودي بدأت بعد الاستقالة، وذلك خلال حفل توقيعه عقد الأربعة أعوام.

وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل خلال تقديم المدرب الإيطالي البالغ 58 عاماً “تأخرنا في حسم ملف المدير الفني للمنتخب السعودي، والجميع يعلم حساسية هذا الملف وأهميته، ولذلك كان يستحق الوقت الكافي من أجل حسمه بأفضل طريقة”.

وتابع “فخورون بالتعاقد مع المدرب الايطالي صاحب الكفاءة الكبيرة والذي يمتلك شغف كبير في مجاله”، كاشفاً “المفاوضات معه كانت سلسة ولم تستغرق وقتاً طويلاً”.

واعتبر أن “السعودية أصبحت جاذبة للأسماء العالمية الكبرى ومحظوظون بدعم القيادة السعودية”.

وفي وجه الانتقادات الموجهة له في بلاده بعد قراره المفاجئ منتصف هذا الشهر بترك المنتخب الإيطالي الذي توج معه بكأس أوروبا صيف 2021، رَدَّ مانشيني في مؤتمره الصحافي بعد توقيعه العقد بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.

وقال مانشيني “من الجيد أن الأندية السعودية لديها أقله ثلاثة لاعبين في كل فريق (من الجنسية السعودية)، في حين أن هذا الأمر غير متوفر في إيطاليا”.

وأفادت تقارير أن راتب مانشيني سيصل سنوياً حتى 30 مليون يورو، لكن نجم سمبدوريا ولاتسيو السابق رفض قبل أيام ثم الإثنين مقولة أن المال السعودي كان سبب تركه المنتخب الإيطالي، متحدثاً عن مشاكل مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة غابرييلي غرافينا مرتبطة بتشكيله طاقمه التدريبي.

قرّر مانشيني الاستقالة في 13 آب/أغسطس الحالي من المنصب الذي استلمه في أيار/مايو 2018، في وقت هام جداً للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسبّبت بحرمانه خوض مونديال 2022، في 10 أيلول/سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.

“هدفنا محاولة الفوز بكأس آسيا”

وجاءت الاستقالة بعد أيام معدودة على تعيينه كمنسق لمختلف منتخبات الشباب الإيطالية أيضاً، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يمنحه مزيداً من السلطة في تكوين المواهب.

واكتملت المفاجأة بتوصله الى اتفاق مع الاتحاد السعودي للاشراف على “الأخضر” الذي كان من دون مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونار في آذار/مارس لتدريب منتخب بلاده للسيدات في مونديال 2023.

وكشف مانشيني الإثنين خلال تقديمه أن الإشراف على المنتخب السعودي لم يكن مخططاً له قبل الاستقالة من تدريب إيطاليا لأن مصير طاقمه المساعد معلّق.

وأوضح “بدأت التفاوض مع الاتحاد (السعودي) في منتصف آب/أغسطس. بطبيعة الحال، بعض أعضاء الطاقم المساعد لم يكونوا على علم بالوضع وعليهم حل مسائلهم في إيطاليا. في الوقت الحالي نحن هنا، والآخرون سينضمون الينا لاحقاً. لدينا المتسع من الوقت للقيام بكل شيء (لازم)”.

وأقر مانشيني أنه لا يعرف الكثير عن اللاعبين السعوديين الذين يجدون أنفسهم في وضع صعب بعد رفع عدد الأجانب في الفرق المحلية الى ثمانية والصفقات المدوية التي حصلت هذا الصيف.

وقال “بدأت بمشاهدة فيديوهات اللاعبين في الأيام العشرة الأخيرة. من الجيد أنه يتوجب على الفرق السعودية إشراك ثلاثة لاعبين محليين على الأقل في كل فريق، لأن هذا الأمر غير متوفر في إيطاليا”.

وتابع “كان من الصعب حقاً اختيار اللاعبين في إيطاليا، وفي بعض الأحيان اضطررنا لاختيار لاعبين لا يلعبون في الدرجة الأولى +سيري أ+”.

“حصل الأمر ذاته في إيطاليا”

وأشار الى أنه “بحاجة لبعض الوقت” في مهمته الجديدة “لكن الأمور ستكون على ما يرام وأنا أعلم بوجود الكثير من المواهب… أنا لست ساحراً”، لكن “نملك المواهب هنا وسنركز على عملنا”.

وتطرق الى الثورة التي أحدثها الدوري السعودي هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية بضم نجوم مثل البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة والجزائري رياض محرز…، قائلاً “إنه أمر إيجابي أن يأتي هؤلاء النجوم لأنهم يرفعون من مستوى اللاعبين السعوديين أيضاً”.

وتابع “حصل الأمر ذاته في إيطاليا قبل أعوام طويلة عندما توافد أوائل اللاعبين الأجانب. لقد ساعدوا في رفع المستوى”.

وحدد “هدفنا الفوز بكأس آسيا لأول مرة منذ 27 عاماً”.

وتقام النهائيات القارية في قطر مطلع 2024.

وتابع “لدينا أربعة أشهر. لدينا أربع مباريات ودية. لدينا مباراتان في (تصفيات كأس العالم) وبعدها لدينا 20 يوماً كي نتحضر لكأس آسيا”.

وأردف “نعلم أن هناك الكثير من المنتخبات الرفيعة المستوى مثل اليابان، مثل أستراليا، مثل كوريا (الجنوبية). لكني متأكد أننا سنذهب الى هناك من أجل محاولة الفوز”.

لا نية لتجنيس رومارينيو -ونفى المسحل السعي لتجنيس البرازيلي رومارينيو لاعب فريق الاتحاد، قائلاً “هو لاعب رائع ومميز، ومسألة التجنيس مرتبطة بجهات مختصة وحالياً لا يوجد شيء”.

وكشف المسحل “أن جميع ما تردد عن أن فريقاً سعودياً سيلعب في دوري أبطال أوروبا غير صحيح نهائياً”.