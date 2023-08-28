الداخلية: متابعة واقعة تسريب فيديو لحادث تصادم في احدى شوارع الكويت والوقوف على من تسبب بإنتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الرادعه حياله

الداخلية: متابعة واقعة تسريب فيديو لحادث تصادم في احدى شوارع الكويت والوقوف على من تسبب بإنتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الرادعه حياله

انتشر بالآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تسجيل فيديو لحادث تصادم بين مركبتين والذي وقع قبل أيام في احدى شوارع دولة الكويت.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها حريصة كل الحرص على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا والأخذ بعين الإعتبار مشاعر ذوي الأطراف بجميع القضايا والحوادث.

وجاري العمل على متابعة واقعة التسريب والوقوف على من تسبب بإنتشارها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعه حياله.