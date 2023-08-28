فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد يغيب لاجل غير مسمى بسبب الإصابة

يغيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هداف ريال مدريد الإسباني لبعض الوقت بسبب الإصابة في الساق اليمنى.

وخرج فينيسيوس مصابا بعد مضي 18 دقيقة من المباراة التي فاز فيها النادي الملكي على ملعب سيلتا فيجو بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي

وأوضح ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين “أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا فيني جونيور، من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته”.

ومن المقرر غياب فينيسيوس 23/ عاما/ عن مواجهة خيتافي، وهي أخر مباراة للريال قبل فترة التوقف الدولي.

وقد يمتد غياب فينيسيوس إلى المباراتين أمام ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، كما قد يغيب أيضا عن بداية مشوار فريقه في دوري أبطال أوروبا.