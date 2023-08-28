العراق ينفذ عقوبة الإعدام شنقا بثلاثة مدانين في اعتداء جهادي في بغداد العام 2016

العراق ينفذ عقوبة الإعدام شنقا بثلاثة مدانين في اعتداء جهادي في بغداد العام 2016

نفذت السلطات العراقية عقوبة الاعدام شنقا بثلاثة اشخاص سبق أن دينوا بضلوعهم في اعتداء خلف 323 قتيلا في بغداد في تموز/يوليو 2016 وتبناه تنظيم داعش، وفق ما اعلن مكتب رئيس الوزراء الاثنين.

وكان الاعتداء واحدا من الأعنف في العراق والعالم منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقتل 323 شخصا جراء الاعتداء الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، وكان يسيطر يومها على مساحات مترامية من الاراضي العراقية. واستهدف الاعتداء حي الكرادة التجاري وتسبب بتدمير بمبان واندلاع حرائق هائلة.

وحصل الهجوم فيما كان العراقيون يتسوقون استعدادا لعيد الفطر.

وأعلنت رئاسة الحكومة أنه اثناء استقباله “عوائل شهداء فاجعة الكرادة”، في اشارة الى الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه “جرى ليلة أمس (الاحد) وصباح اليوم (الاثنين) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي”.

وكانت قيادة الشرطة حينها قد كشفت أن الحافلة الصغيرة المفخخة كانت مليئة بالمتفجرات وبمادة نيترات الأمونيوم.

وأوقع التفجير عددا محدودا من الضحايا، لكن النيران التي اشتعلت من جرائه تمدّدت على نطاق واسع وحاصرت أشخاصا داخل مراكز تسوّق لا تحوي مخارج طوارئ، وفق الشرطة.

واستقال وزير الداخلية حينها محمد غضبان على خلفية الاعتداء.

وبعد توسع نطاق سيطرته على مساحات شاسعة من العراق وسوريا المجاورة اعتبارا من العام 2014، انهارت “خلافة” التنظيم المتطرف تحت وطأة هجمات متتالية في البلدين.

وأعلن العراق هزيمة الجهاديين في 2017 بعد حملة عسكرية للتحالف ضدهم قادتها الولايات المتحدة.

في تشرين الاول 2021، اعلنت السلطات العراقية أنها اعتقلت “خارج البلاد الإرهابي غزوان الزوبعي” الذي اعتبر المسؤول عن هذا الاعتداء الذي وقع في الثالث من تموز/يوليو 2016.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس بأن الزوبعي واحد من الذين أعدموا.

لكن بيان رئيس الوزراء لم يتضّمن أسماء الذين أعدِموا أو متى صدرت أحكام الإعدام بحقّهم.

يفيد تقرير للأمم المتحدة نُشر في تموز/يوليو بأن البنية الرئيسية لتنظيم الدولة الإسلامية “لا تزال تقود ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف فرد في جميع أنحاء العراق والجمهورية العربية السورية، معظمهم من المقاتلين”.

لكن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية ما زالت تستهدف قوات الأمن والمدنيين في البلدين.

ويشير التقرير الأممي إلى أن “عمليات مكافحة الإرهاب” على جانبي الحدود “استمرت في الحد من أنشطة” تنظيم الدولة الإسلامية.

مدى سنوات أصدرت محاكم عراقية مئات الأحكام بالإعدام وبالحبس مدى الحياة بحق مدانين بالانتماء إلى “منظمة إرهابية”.

إلى ذلك تصدر المحاكم العراقية أحكام إعدام بحق مدانين بالقتل العمد.

في العام 2022 نفّذت أحكام إعدام بحق 11 شخصا في العراق، وهو عدد أقل مقارنة بالولايات المتحدة، وفق منظمة العفو الدولية التي أفادت بصدور أحكام إعدام بحق 41 شخصا آخرين.