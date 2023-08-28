وزارة الدفاع السعودية تعلن سقوط طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (تورنيدو) خلال مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه عند الساعة (15:44) من مساء اليوم الاثنين سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسي النجاة كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وأضاف المالكي أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.