مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 28 /8 /2023 في المطار الأميري برئاسة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة / عيسى أحمد الكندري بما يلي :

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة ، وذلك تلبيه للدعوة الموجهة لسموه حفظه الله من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ، وتفضل سموه حفظه الله ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 70 على تأسيسه .

ويضم الوفد المرافق لسموه حفظه الله كلاً من :-

معالي الدكتور / سعد حمد ناصر البراك ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة .

معالي الشيخ / سالم عبدالله الجابر الصباح ـ وزير الخارجية .

وعدد من كبار المسئولين في الديوان الأميري ، وديوان سمو ولي العهد ، ووزارة الخارجية .

داعيا المولي عز وجل أن يحيط سموه حفظه الله والوفد المرافق له بكريم عنايته في الحل والترحال .

واستعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة بمحضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، وقد عبر سمو الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إعداد اللائحة ، مؤكداً أن هذا القانون ولائحته التنفيذية سيساهم في مكافحة الفساد والحد منه وتجفيف منابعه مجدداً حرص سموه حفظه الله على استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن .

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري .

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة / د. أماني سليمان بوقماز بشأن مشروع ربط سكك الحديد بين مدينة الكويت ومدينة الرياض الذي توج بتوقيع اتفاقية التعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية .