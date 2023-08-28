سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يصل إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة من رئيس الحكومة البريطانية ولحضور احتفالية مكتب الاستثمار في لندن

28 أغسطس، 2023
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بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه حفظه الله من قبل معالي ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وتفضل سموه حفظه الله ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى ال70 على تأسيسه.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار الممثل الخاص لوزارة الخارجية البريطانية السفير ديفيد ماكليود وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان وسفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس والملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى دولة الكويت بول مولفيني وأعضاء سفارة دولة الكويت ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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28 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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