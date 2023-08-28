فنلندا تعتزم إنفاق 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع

قالت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الاثنين إن‭ ‬الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسي تعتزم إنفاق 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل.

وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددها 31 قد وافقت في يوليو تموز على إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الاثنين بالمئة في السابق باعتبارها هدفا يسعى لتحقيقه بمرور الوقت لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.

وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل نيسان في تحول تاريخي في السياسة الأمنية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو (6.48 مليار دولار) أو 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024 وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.

وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وترسل فنلندا أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا حيث وصلت القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية التي تبرعت بها لكييف حتى الأسبوع الماضي 1.3 مليار يورو.

وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين في بيان الإعلان عن أحدث منحة عسكرية “من وجهة نظر النظام الأمني ​​المستقبلي لأوروبا وفنلندا، فإن إمكانية عرقلة جهود روسيا العدوانية في أوكرانيا هي قضية أساسية”.