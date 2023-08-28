وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش

جهاز الأمن الليبي ينفي أنباء بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل

28 أغسطس، 2023
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نفى جهاز الأمن الداخلي الليبي (حكومي) اليوم الاثنين ما يتم تداوله بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الموقوفة عن العمل والممنوعة من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وقال الجهاز في بيان إن المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار (معيتيقة) محذرا من الصفحات والحسابات الالكترونية التي تسعى الى نشر الإشاعات وتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق كل من يثبت تورطه.

ويأتي هذا البيان ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن هروب الوزيرة المنقوش الى تركيا بعد أن تظاهر عشرات المحتجين أمام مبنى وزارة الخارجية في طرابلس وفي شوارع المدينة وعدة مدن أخرى تنديدا باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية ووزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الايطالية روما.

وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن هذا اللقاء غير أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن توقيف وزيرة الخارجية المنقوش احتياطيا عن العمل وإحالتها على التحقيق.

المصدر
وكالات
28 أغسطس، 2023
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