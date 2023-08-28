صورة أرشيفية

غرق 5 مهاجرين بينهم 4 أطفال قبالة ساحل اليونان

28 أغسطس، 2023
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قالت الحكومة اليونانية إن أربعة أطفال مهاجرين غرقوا قبالة جزيرة ليسبوس فيما غرقت امرأة في حادث منفصل قبالة جزيرة ساموس اليوم الاثنين أثناء محاولتهم جميعا عبور البحر من تركيا المجاورة.

وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس إن خفر السواحل اليوناني أنقذ 23 شخصا في المياه التركية في الساعات الأولى من يوم الاثنين وتوفي أربعة منهم في وقت لاحق كانوا صبيا يبلغ من العمر ثماني سنوات وثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 و8 و11 شهرا.

ولم يفصح المتحدث باسم الحكومة أو خفر السواحل عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

وقال ماريناكيس إن امرأة وطفل عثر عليهما فاقدي الوعي في واقعة منفصلة قبالة جزيرة ساموس الليلة الماضية وتوفيت المرأة في وقت لاحق رغم الجهود التي بُذلت لإنقاذها.

واليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين الذين يفرون من الفقر والصراعات في دول عدة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتفيد بيانات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفا وصلوا عن طريق البحر.

وغرق المئات في المياه الدولية قبالة اليونان في يونيو حزيران بعدما انقلبت سفينة صيد كانوا على متنها وهم في طريقهم إلى إيطاليا من ليبيا.

المصدر
رويترز
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28 أغسطس، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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