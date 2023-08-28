وزير الداخلية يعتمد ترقية 38 من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب و1 من رتبة نقيب الى رتبة رائد

وزير الداخلية يعتمد ترقية 38 من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب و1 من رتبة نقيب الى رتبة رائد

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية العليا بدعم رجال وزارة الداخلية وتحفيزهم لمزيد من العمل والعطاء، اعتمـد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليـة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ترقيـات عـدد (38) من رتبة (ملازم أول) الى رتبة (نقيب) وعدد (1) من رتبة (نقيب) الى رتبة (رائد).

يأتي ذلك حرصا من القيادة العليا لوزارة الداخلية على دعم الكفاءات من منتسبيها والسعي الى رفع روحهـم المعنوية ومنحهم كافة حقوقهم بشفافية تامة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.