بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 4ر26 نقطة ليبلغ مستوى 9ر7016 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر104 مليون سهم عبر 7840 صفقة نقدية بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 8ر69 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5649 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 6ر39 مليون سهم عبر 2510 صفقات نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر29 نقطة ليبلغ مستوى 95ر7725 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 7ر64 مليون سهم عبر 5330 صفقة بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 4ر49 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 5ر23 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5593 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 2ر32 مليون سهم عبر 1930 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 5ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(عربي قابضة) و(فنادق) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(عقارات ك) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (م سلطان) و(بيان) و(الإعادة) و(عمار) الأكثر انخفاضا.