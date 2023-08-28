سفارة الكويت بالقاهرة تدعو المواطنين المسافرين لمصر إلى الإفصاح في المنافذ المصرية عن أي مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار

سفارة الكويت بالقاهرة تدعو المواطنين المسافرين لمصر إلى الإفصاح في المنافذ المصرية عن أي مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار

جددت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة دعوتها المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى مصر إلى ضرورة الإفصاح عن أية مبالغ مالية تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى عند الوصول إلى المنافذ المصرية ومغادرتها.

وقالت السفارة في بيان إن الإفصاح يتم من خلال الإقرار المعد من قبل الجمارك المصرية لهذا الغرض موضحة أنه بالنسبة للنقد المصري فيسمح بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه مصري.

وشددت السفارة على ضرورة اتباع القوانين المصرية بهذا الخصوص حتى لا تتم مصادرة تلك الأموال والتعرض للمساءلة القانونية.