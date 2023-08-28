خالد الطمار يقترح حصول طلاب التعليم الديني على مقاعد بالبعثات الخارجية أسوة بخريجي الثانوية العامة

أعلن النائب خالد الطمار عن تقديمه اقتراحا برغبة بالسماح للطلاب خريجي التعليم الديني بالحصول على مقاعد بالبعثات الخارجية أسوة بغيرهم من خريجي الثانوية العامة.

وجاء في نص الاقتراح إنه من منطلق العدالة والمساواة بين كافة الطلاب ووجود طلاب متفوقين بالتعليم الديني وحقهم في الحصول على مقاعد بعثات خارجية لاستكمال دراستهم وفقا لحاجتهم ورغبتهم في اختيار تخصصات معينة الأمر الذي سياهم وبصورة كبيرة في تنمية الثروة البشرية من شباب الكويت، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن ” السماح للطلاب خريجي التعليم الديني بالحصول على مقاعد بالبعثات الخارجية أسوة بغيرهم من خريجي الثانوية العامة “.