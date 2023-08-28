“غران توريسمو” ينتزع من “باربي” صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

“غران توريسمو” ينتزع من “باربي” صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدر فيلم سباقات السيارات “غران توريسمو” (Gran Turismo) شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور بدء عروضه متخطياً فيلم “باربي” الذي يواصل تحقيق مداخيل عالية، لكنّ الإيرادات التي حصدها الفيلم الجديد في عطلة أسبوعه الأولى لم تبلغ مستويات قياسية.

وحقق “غران توريسمو” المقتبس من سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل العنوان نفسه إيرادات بلغت نحو 17,3 مليون دولار بين الجمعة والأحد، بحسب تقديرات نشرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ورأى المحلل في شركة “فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش” ديفيد أ. غروس أن مداخيل “غران توريسمو” في انطلاقته أقل من المتوقع “لفيلم حركة مقتبس من لعبة فيديو”،

ويؤدي أورلاندو بلوم وديفيد هاربور دورَي البطولة في هذا الفيلم الذي أنتجته “سوني” ويتناول قصة أكاديمية لتعليم قيادة سيارات السباق تبحث عن الموهوبين في ألعاب الفيديو لجعلهم يقودون السيارات الحقيقية.

وواصل “باربي” في الأسبوع السادس لعرضه استقطاب الجمهور محققاً 17,1 مليون دولار، مما رفع مجموع إيراداته إلى 594 في أميركا الشمالية.

وتمكّن هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ أخيراً من أن يتجاوز “سوبر ماريو براذرز” الذي كان يتصدر إلى الآن قائمة الأفلام الأعلى دخلاً سنة 2023 في أميركا الشمالية، وحصد 745 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

واشار بعض الخبراء إلى أن تقديرات مبيعات تذاكر “غران توريسمو” التي أعلنتها شركة “سوني” غير ثابتة، وتوقعوا أن يتمكن “باربي” في نهاية المطاف أن يحصل على صدارة شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع فيلم الأبطال الخارقين “بلو بيتل” (من “دي سي” و”وارنر براذرز” إلى المركز الثالث محققاً 12,8 مليون دولار، أي بانخفاض 50 في المئة.

وحل في المركز الرابع فيلم “أوبنهايمر” الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي محققا تسعة ملايين دولار. وبذلك ارتفع إلى 300 مليون دولار في أميركا الشمالية و477 مليوناً في بقية أنحاء العالم إجمالي إيرادات الفيلم الذي يتناول المحطات الرئيسية في حياة مخترع القنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر.

وتلاه في المرتبة الخامسة الفيلم التحريكي “تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام” من “باراماونت” مع إيرادات بلغت 6,1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- “ميغ 2: ذي ترنش” (5,1 ملايين دولار)

7- “سترايس” (4,6 مليون دولار)

8- “ريتريبيوشن” (3,5 مليون دولار)

9- “ذي هيل” (2,5 مليون دولار)

10- “هانتد مانشن” (2,1 مليون دولار).