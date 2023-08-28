إيران تقول إن العراق وافق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان

إيران تقول إن العراق وافق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح “الجماعات الإرهابية المسلحة” في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية “إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر الجاري”.

ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون. ولم يعلق العراق بعد على الأمر.

ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات.

وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات. وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة.