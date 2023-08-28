من الموقوفين

الداخلية: ضبط 98 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في الشويخ والعارضية الصناعية وجليب الشيوخ وخيطان والفروانية ومكتب للضيافة وهمي

28 أغسطس، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الجهود المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، اسفرت عن ضبط (92) شخصا مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في حملات تفتيشية على مناطق الشويخ الصناعية والعارضية الصناعية وجليب الشيوخ وخيطان والفروانية، كما قامت ادارة متابعة المخالفينبصبط مكتب وهمي للضيافة ويعمل به (6) مخالفين لقانون الإقامة والعمل، وجاري احالتهم الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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28 أغسطس، 2023
0 34 أقل من دقيقة

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