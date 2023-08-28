المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: ترسية عقد صيانة الطرق وشبكات البنية التحتية لمشروع “جنوب سعد العبدالله”

28 أغسطس، 2023
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترسية عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني على شركة صينية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ترسية عقد المشروع على الشركة الصينية الفائزة جاء بعد دراسة مستنداتها عند الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات في المؤسسة المشكلة من عدة جهات حكومية.

وأضافت أن الشركة الفائزة تعد إحدى الشركات العشر التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة إذ قدمت أقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية.

وأشارت إلى أن العمل جار على استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع العقد مع الشركة.

المصدر
كونا
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28 أغسطس، 2023
0 34 أقل من دقيقة

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