سمو ولي العهد يتوجه إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة من رئيس الحكومة البريطانية ولحضور احتفالية مكتب الاستثمار في لندن

سمو ولي العهد يتوجه إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة من رئيس الحكومة البريطانية ولحضور احتفالية مكتب الاستثمار في لندن

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه حفظه الله من قبل ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لزيارة المملكة المتحدة الصديقة وتفضل سموه حفظه الله ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى الـ70 على تأسيسه.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.