الهيئة العامة للمعلومات المدنية

“المعلومات المدنية” تطلق خدمتي إضافة الدواوين وطلب المعلومات المكانية وكويت فايندر عبر تطبيق “سهل”

28 أغسطس، 2023
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أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الاثنين خدمتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) هما إضافة الدواوين على (كويت فايندر) وطلب خدمات بوابة المعلومات المكانية و(كويت فايندر).

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف منصور المذن في تصريح صحفي إن خدمة إضافة الدواوين من شأنها تمكين جميع ملاكها من إضافتها سواء كانت منزلية أو منفصلة لتمكن بذلك المستخدم من الاستدلال على موقعها بكل سهولة على تطبيق (كويت فايندر) من خلال البحث عن اسم الديوانية.

وأضاف المذن أن الهيئة حرصت أيضا على توفير خدمات بوابة المعلومات المكانية و(كويت فايندر) عبر تطبيق (سهل) لتمكين المهتمين من الجهات الخاصة أو الباحثين والأكاديميين من الاستفادة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تتيح أيضا طلب استخدام الواجهات البرمجية للربط والتكامل مع خدمات (كويت فايندر) حيث تتاح خدمات الربط للشركات والمبادرين الراغبين بالاستفادة منها.

المصدر
كونا
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28 أغسطس، 2023
0 34 دقيقة واحدة

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