الدوري الألماني: هدفان لكين في ظهوره الأول بين جماهير بايرن

الدوري الألماني: هدفان لكين في ظهوره الأول بين جماهير بايرن

فرض المهاجم الانكليزي هاري كين نفسه نجماً في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الالماني لكرة القدم الأحد، بتسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونيخ في عقر داره “أليانز أرينا”، ليقوده إلى الفوز على ضيفه أوغسبورغ 3-1.

ورفع كاين الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي وتوتنهام رصيده من الأهداف في “بوندسليغا” إلى ثلاثة في مباراتين، بعدما سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر لمسة يد على نيكلاس دورش وبعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” في الدقيقة 40، ليعود ويسجل هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه من لمسة واحدة بعد تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس (69).

وانتقل قائد المنتخب الانكليزي كاين (30 عاماً) إلى بافاريا مقابل 108 ملايين دولار.

وتقدم بايرن بعد هدف بالنيران الصديقة لمدافع أوغسبورغ فيليكس أودوخاي عن طريق الخطأ وهو يحاول ابعاد عرضية (33).

وسجل أوغسبورغ هدفا شرفيا بفضل البديل الشاب الكرواتي ديون بيليو بعد تمريرة في عمق الدفاع البافاري من البوسني إرميدين ديميروفيتش، لينفرد ابن الـ 21 عاماً بالحارس ويسدد في الشباك (86).

واستهل بايرن الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن أونيون برلين المتصدر ومتقدماً على باير ليفركوزن وفولفسبورغ وفرايبورغ مع الرصيد ذاته، حملة دفاعه عن اللقب الذي احرزه في المواسم الـ 11 الأخيرة بفوزه على فيردر بريمن برباعية نظيفة، ساهم فيها كاين بهدف في اول مبارياته في الدوري منذ قدومه من توتنهام.

وخاض بايرن اللقاء بعدما كان خسر في في مباراتيه الاخيرتين على ملعبه “أليانز أرينا”، وكلاهما أمام لايبزيغ.

وافتقد بايرن باشراف مدربه توماس توخل لجهود جمال موسيالا المصاب في فخذه، اضافة إلى البرتغالي رافايل غيريرو والحارس مانويل نوير.

وتعادل ماينتس مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1.