قتيلان و56 جريحا جراء انفجارين في محطة وقود برومانيا

قتيلان و56 جريحا جراء انفجارين في محطة وقود برومانيا

قُتل شخصان وأصيب 56 آخرون جراء انفجارين في محطة للغاز المسال قرب بوخارست على ما أعلنت السلطات الرومانية.

ومن بين الجرحى 39 إطفائيا أصيبوا بالانفجار الثاني الذي وقع بعد استجابتهم للانفجار الأول في موقع المحطة في كريفيديا بشمال العاصمة.

والقتيلان هما زوجان، وقضى الرجل بنوبة قلبية فيما قضت المرأة متأثرة بحروق بالغة أصابتها.

وأفاد رئيس قسم الاسعاف رائد عرفات بأن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، مشيرا إلى أن بعض المصابين يعانون حروقا بالغة.

وكشف عرفات في بيان “أرسلنا اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين إلى الخارج لتلقي العلاج”.

وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية أن هؤلاء نقلوا إلى إيطاليا وبلجيكا.

وكتب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس لينارتشيتش على منصة إكس أن رومانيا طلبت مساعدة عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي بهدف معالجة 18 مصابا بحروق بالغة، لافتا إلى أن النمسا وألمانيا والنروج عرضت مساعدتها.

وأُرسِلت أكثر من عشرين عربة إطفاء إلى مكان الحادث، وأُجلي السكان ضمن دائرة قطرها 700 متر حسبما ذكرت مفتشية الطوارئ في بيان.

وأعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على فيسبوك عن أسفه لهذه “المأساة” داعيا إلى إجراء تحقيق.

وأكد مسؤولون أن أسباب الانفجارين لا تزال مجهولة.

وأوضح عرفات “نعلم أن المحطة لم تكن في الخدمة ولم يكن مسموحا لها بالعمل”.

مساء الأحد، أعلن المدّعي العام أليكس فلورينتا في مؤتمر صحافي أن “الحريق اندلع لدى نقل الغاز من شاحنة-صهريج إلى أخرى” مشيرا إلى أن الحريق بدأ تحت إحدى شاحنتي الصهريج.

وتابع “تشير تكهّنات إلى أن سيجارة ربما تكون قد ألقيت عن طريق الإهمال”.